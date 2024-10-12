Полицейские усилили патрулирование в Костанайской области из-за непогоды

В Костанайской области из-за непогоды увеличено количество нарядов полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"В круглосуточном режиме 120 автомобильных патрулей обеспечивают безопасность на дорогах как в населенных пунктах, так и на загородных трассах", — говорится в сообщении.