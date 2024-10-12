Полицейские усилили патрулирование в Костанайской области из-за непогоды
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
81Фото: скриншот с видео
В Костанайской области из-за непогоды увеличено количество нарядов полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"В круглосуточном режиме 120 автомобильных патрулей обеспечивают безопасность на дорогах как в населенных пунктах, так и на загородных трассах", — говорится в сообщении.
Полицейские призывают водителей быть внимательнее и осторожнее.
Ранее в МВД обратились к водителям из-за непогоды.