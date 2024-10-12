  • 12 Октября, 18:11
  • BAIGENEWS

Полицейские усилили патрулирование в Костанайской области из-за непогоды

Сегодня, 17:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
81
Фото: скриншот с видео

В Костанайской области из-за непогоды увеличено количество нарядов полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"В круглосуточном режиме 120 автомобильных патрулей обеспечивают безопасность на дорогах как в населенных пунктах, так и на загородных трассах", — говорится в сообщении.

Полицейские призывают водителей быть внимательнее и осторожнее.

Ранее в МВД обратились к водителям из-за непогоды.

Самое читаемое

Наверх