Полицейские укрывали уголовные правонарушения в Туркестане

В прокуратуре Туркестана изучили постановления суда об административных правонарушениях и установили укрытые от регистрации уголовные правонарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Сотрудники полиции ограничились привлечением к административной ответственности четырёх водителей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения, а также одного водителя, ранее лишенного права за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на наличие в их действиях состава уголовного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в надзорном органе, ведомство начало пять досудебных расследований по факту употребления наркотических средств и одно по факту управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии наркотического опьянения.

Также в прокуратуре отметили, что в настоящее время принимаются меры прокурорского надзора по привлечению к ответственности виновных лиц.