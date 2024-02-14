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Полицейские укрывали уголовные правонарушения в Туркестане

Сегодня, 12:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: baigenews.kz

В прокуратуре Туркестана изучили постановления суда об административных правонарушениях и установили укрытые от регистрации уголовные правонарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Сотрудники полиции ограничились привлечением к административной ответственности четырёх водителей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения, а также одного водителя, ранее лишенного права за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на наличие в их действиях состава уголовного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в надзорном органе, ведомство начало пять досудебных расследований по факту употребления наркотических средств и одно по факту управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии наркотического опьянения.

Также в прокуратуре отметили, что в настоящее время принимаются меры прокурорского надзора по привлечению к ответственности виновных лиц.

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