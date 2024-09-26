Полицейские уберегли от мошенников глухонемого карагандинца

Мошенник пытался выманить деньги у 28-летнего карагандинца Ерлана, инвалида третьей группы из-за нарушений слуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Молодой человек, желая приобрести автомобиль, обращался в банки за кредитом. Однако получал отказы из-за испорченной кредитной истории.

В социальных сетях Ерлан наткнулся на рекламу, автор которой предлагал помощь в оформлении ссуды, несмотря на испорченную кредитную историю.

Мужчина связался с ним, неизвестный представился менеджером одного из банков Караганды и уверил, что решит его проблему.

Ерлану предложили подготовить необходимые документы и внести через терминал на указанный в рекламе счет 37 тысяч тенге. После этого он должен был прийти в указанный банк, где с ним свяжется менеджер.

Однако молодой человек сразу пошел в банк, сотрудники которого, поняв, что Ерлана пытаются обмануть, вызвали сотрудников киберполиции. Полицейские разъяснили, что с ним связались аферисты, и порекомендовали больше не общаться с ними.

"Это преступление относится к сфере цифровых технологий. Первый шаг в предотвращении интернет-мошенничества — это бдительность. Необходимо быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям на различных интернет-площадках", - предостерегли полицейские.

В данном случае именно осторожность Ерлана уберегла его от финансовых потерь.