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Полицейские Талдыкоргана установили личность мужчины, издевавшегося над кошкой Сегодня, 12:23
80
Сегодня, 12:23
80

Полицейские Талдыкоргана установили личность мужчины, издевавшегося над кошкой

Им оказался 39-летний местный житель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

24 января мужчина был задержан. Он пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное оцарапало руку мужчине, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия.

 
   
Сейчас задержанному грозит ответственность, предусмотренная статьёй 316 УК РК "Жестокое обращение с животным".

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#кошка #издевательство #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:23
80
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