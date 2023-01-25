Полицейские Талдыкоргана установили личность мужчины, издевавшегося над кошкой

Им оказался 39-летний местный житель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

24 января мужчина был задержан. Он пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное оцарапало руку мужчине, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия.





Сейчас задержанному грозит ответственность, предусмотренная статьёй 316 УК РК "Жестокое обращение с животным".