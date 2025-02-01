Полицейские спасли жителя Атырау от суицида
Они убедили 19-летнего парня спуститься с крыши и не делать непоправимой ошибки.
Сегодня, 14:58
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Сегодня, 14:58Сегодня, 14:58
140Фото: Skrapan illusion/Dorothy Stowe
Полицейские Атырау спасли 19-летнего парня, который едва не прыгнул с крыши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Утром 1 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила что её брат хочет покончить с собой на крыше многоэтажного дома в микрорайоне Алмагуль.
"На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции Серик Жолдыгалиулы и Нурсултан Жаксыбаев, а также участковые инспекторы Багытжан Сабыргалиев и Ерболат Сапашев. Полицейские оперативно сориентировались в ситуации и убедили 19-летнего молодого человека спуститься с крыши, тем самым предотвратив трагедию", — говорится в сообщении.
Парня передали следственно-оперативной группе, п проводится проверка.
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