Полицейские спасли жителей из горящего дома в Экибастузе
Они вынесли на руках двоих детей и помогли выйти еще трём жильцам.
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Полицейские спасли жителей горящего дома в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, возгорание произошло в помещении для мусора в одном из подъездов жилого дома на проспекте Конституции. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть полиции посёлка Солнечный, и так как здание находилось рядом с отделом, полицейские Ербулат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадигер Рахатұлы, не теряя времени, бросились на помощь.
Когда полицейские оказались на месте, подъезд уже был заполнен густым дымом, а жильцы в панике пытались выбраться. Не дожидаясь пожарных, правоохранители начали эвакуацию. Они вынесли на руках двоих детей и помогли выйти еще трём жильцам. Затем несколько раз обошли квартиры, чтобы убедиться, что никто не остался в опасности.
В это время прибыли пожарные и медики. Огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет.
"Мы просто делали свою работу. У нас у самих есть семьи, дети, и мы уверены, что если бы оказались в такой ситуации, нам тоже бы помогли", — рассказал Ербулат Сыздыков.