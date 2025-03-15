Полицейские спасли жителей горящего дома в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, возгорание произошло в помещении для мусора в одном из подъездов жилого дома на проспекте Конституции. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть полиции посёлка Солнечный, и так как здание находилось рядом с отделом, полицейские Ербулат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадигер Рахатұлы, не теряя времени, бросились на помощь.

Когда полицейские оказались на месте, подъезд уже был заполнен густым дымом, а жильцы в панике пытались выбраться. Не дожидаясь пожарных, правоохранители начали эвакуацию. Они вынесли на руках двоих детей и помогли выйти еще трём жильцам. Затем несколько раз обошли квартиры, чтобы убедиться, что никто не остался в опасности.

В это время прибыли пожарные и медики. Огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет.