Полицейские спасли мужчину от суицида в ВКО

В полицию города Алтай в ВКО поступило сообщение о семейном скандале, после которого дежурный направил патруль по указанному адресу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Прибывшие на место патрульные обнаружили человека, повисшего на веревке у входа в дом. Полицейский Рустем Рыспеков мгновенно вытащил мужчину из петли, но тот уже не дышал. Рустем провел экстренную реанимацию, и смог восстановить сердцебиение и дыхание.

"Благодаря навыкам полицейского мужчина выжил, а дальнейшую медицинскую помощь уже оказали сотрудники неотложной помощи", - сообщили в полиции.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пришедший в себя мужчина поблагодарил полицейских за спасение.