Полицейские спасли мужчину от суицида в ВКО
Сегодня, 06:32
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Сегодня, 06:32Сегодня, 06:32
91Фото: pixabay.com
В полицию города Алтай в ВКО поступило сообщение о семейном скандале, после которого дежурный направил патруль по указанному адресу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Прибывшие на место патрульные обнаружили человека, повисшего на веревке у входа в дом. Полицейский Рустем Рыспеков мгновенно вытащил мужчину из петли, но тот уже не дышал. Рустем провел экстренную реанимацию, и смог восстановить сердцебиение и дыхание.
"Благодаря навыкам полицейского мужчина выжил, а дальнейшую медицинскую помощь уже оказали сотрудники неотложной помощи", - сообщили в полиции.
В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Пришедший в себя мужчина поблагодарил полицейских за спасение.
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