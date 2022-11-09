Полицейские спасли мужчину из ледяной воды в Астане

Фото: ДП Астаны

В полицию поступил вызов о том, что с моста по проспекту Сарыарка в реку прыгнул мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции в составе командира взвода капитана полиции Самата Сабит, инспекторов полка старших лейтенантов Таскын Сакен и Рината Мухамеджанова. По прибытию на место, полицейские увидели в воде человека, который барахтался в воде на спине. Не теряя ни секунды Самат Сабит побежал к берегу, быстро скинул с себя бушлат, шапку и бросился в ледяную воду на помощь к утопающему. В это время с моста Таскын Сакен бросил спасательный круг, но мужчина не реагировал на него.

Командир взвода доплыл до мужчины и обхватив его потянул к берегу, где его ждали напарники, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

"К счастью, куртка еще не успела намокнуть, вздулась и держала мужчину на поверхности воды. Я крепко схватил его и потащил к берегу. Но в ледяной ловушке у меня начало сводить ноги судорога", - вспоминает полицейский.

К слову, Самат Сабит в органах внутренних дел с 2011 года, воспитывает четверых детей.

Полицейские устанавливают причины, по которым 51-летний мужчина решился на такой шаг. После инцидента наряд полиции продолжил службу.