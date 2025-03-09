В дежурную часть по каналу 102 поступило сообщение о том, что на мосту "Архар" в Астане стоит девушка, которая, предположительно, собирается совершить необдуманный поступок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

На место незамедлительно был направлен наряд патрульной полиции.

"Ситуацию взяли под контроль инспекторы полка патрульной полиции капитан полиции Дулат Идрисов и старший лейтенант полиции Жалгасбек Абдуалиев. Оценив обстановку, они без промедления выбежали из автомобиля и сразу вступили в диалог с девушкой, стараясь успокоить ее. Выяснилось, что 16-летняя девушка поссорилась с родными и в эмоциональном состоянии решила спрыгнуть с моста. Благодаря тактичному подходу стражей порядка удалось предотвратить трагедию.

Позже ее передали родителям, а также оказали необходимую психологическую помощь.