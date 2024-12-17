В Акмолинской области 12 сотрудниц ТОО "АРЭК – Энергосбыт" едва не замерзли в сломавшемся автобусе. На помощь пришли сотрудники второго взвода роты патрульной полиции Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

"Инцидент, закончившийся благополучно, произошел 17 декабря около 12:30 на автодороге Минское ХПП – Новый Колутон. Экипаж патрульной полиции в составе капитана Омира Жапарова и старшего лейтенанта Нуржана Жамалиева возвращался на свой маршрут после сопровождения детей. По пути следования инспекторы заметили автобус марки "ПАЗ", стоящий на обочине. Во время беседы с водителем полицейские узнали что у автобуса произошла поломка двигателя и пассажиры уже более часа находятся в холодном салоне", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили акиму ближайшего населенного пункта - с. Азат - для организации пункта обогрева. С помощью водителя попутной автомашины полицейские зацепили автобус на трос и довезли до села. По приезду в Азат водитель и пассажиры были размещены в местной школе.

"Женщины выразили полицейским теплые слова благодарности", - добавили в ДП.

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