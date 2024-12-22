В Астане полицейские спасли 12-летнюю девочку, которой стало плохо на улице, передаёт BaigeNews.kz.

Во время патрулирования они увидели толпу детей, которые окружили подростка без сознания, сообщает департамент полиции Астаны. До приезда бригады скорой помощи полицейские оказали первую медицинскую помощь.

"Мой напарник держал девочку, а я в этот момент делал ей прямой массаж сердца и обтирание верхних конечностей. В результате привели её в сознание и переложили на бок по указанию сотрудника скорой помощи, который инструктировал нас посредством мобильной связи", – поделился подробностями полицейский.

Сейчас состоянию школьницы ничего не угрожает, а спасших её сотрудников полка патрульной полиции поощрят, рассказали в ДП Астаны.