Полицейские сопроводили роженицу в роддом в СКО

В ДП СКО позвонил житель села Дайындык Аккайынского района Азамат, он выразил благодарность сотрудникам патрульной полиции, которые помогли своевременно доставить его беременную супругу в Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Азамат ждет пятого ребенка, и ему потребовалась срочная доставка жены в перинатальный центр. В пути водитель, который вез супругов, увидев патрульную машину, обратился к полицейским за помощью.

Инспекторы патрульной полиции ДП СКО Ержан Онбаев и Константин Пеньков незамедлительно обеспечили сельчанам сопровождение с проблесковыми маячками и сиреной. Уже через полчаса беременная женщина была в заботливых руках медиков.