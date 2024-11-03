Полицейские сопроводили роженицу в роддом в СКО
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В ДП СКО позвонил житель села Дайындык Аккайынского района Азамат, он выразил благодарность сотрудникам патрульной полиции, которые помогли своевременно доставить его беременную супругу в Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Азамат ждет пятого ребенка, и ему потребовалась срочная доставка жены в перинатальный центр. В пути водитель, который вез супругов, увидев патрульную машину, обратился к полицейским за помощью.
Инспекторы патрульной полиции ДП СКО Ержан Онбаев и Константин Пеньков незамедлительно обеспечили сельчанам сопровождение с проблесковыми маячками и сиреной. Уже через полчаса беременная женщина была в заботливых руках медиков.
"Спасибо парням за помощь, желаю им крепкого здоровья и удачи! Когда на дорогах дежурят такие отзывчивые сотрудники, чувствуешь себя в безопасности", — поделился эмоциями Азамат.