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Полицейские сняли с петли мужчину в Шымкенте
В Шымкенте полицейские сняли с петли мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию мегаполиса 1 июня примерно в 11:15 часов позвонила женщина. Она попросила помощи у полицейских и сообщила, что супруг пытается наложить на себя руки.
Как оказалось, он позвонил жене по видеозвонку и попрощался с ней. По вызову сразу же выехали патрульные полицейские Айдос Исмаилов и Даурен Раев, обслуживающие данную территорию. Прибыв на место, стражи порядка не смогли попасть в дом, так как калитка была заперта.
Учитывая, что дорога каждая секунда, Исмаилов взобрался через забор, а в это время его напарник Раев смог взломать замок и вошел через ворота. Оперативно соориентировавшись на местности, патрульные полицейские нашли мужчину в глубине двора среди хозпостроек висящим на веревке. Затем Даурен, чтоб мужчина не задохнулся, поднял его, а Айдос смог перерезать веревку.
На помощь прибыли также и медицинские работники. В данное время горожанин находится в больнице под наблюдением врачей. Сотрудники Енбекшинского райнного управления полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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