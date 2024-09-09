Полицейские сломали дверь в квартире для спасения жительницы Уральска

В Уральске полицейские спасли жизнь женщине, которая пыталась совершить суицид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Ночью 7 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из девятиэтажных домов на улице Самал в окне шестого этажа сидит женщина и собирается прыгнуть. На место происшествия первыми прибыли патрульные полицейские Досым Бисембай, Батыр Альшинов и Дамир Казиханов.

"Сначала сотрудники полиции пытались вести диалог с гражданкой. Поняв, что это не приносит результатов, они вышли в подъезд и поднялись на шестой этаж. Найдя нужную квартиру, они приняли решение сломать дверь. В этот момент на помощь пришёл отряд "Сова-8", находившийся на ночном дежурстве. Согнув дверь с коллегами, Дамир Казиханов вошёл в квартиру и открыл её изнутри. Полицейские увидели, что женщина продолжает сидеть в оконной раме. Быстро и осторожно они затащили её в квартиру, после чего вызвали медиков и передали горожанку в руки специалистов", – рассказали в МВД.

Таким образом, жизнь человека была спасена, а собравшиеся возле дома граждане аплодировали действиям стражей порядка.