На нерегулируемом пешеходном переходе в Караганде патрульная полицейская машина сбила девушку, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на улице Воинов-Интернационалистов.

Девушка переходила дорогу в установленном месте, машины пропускали её. Вдруг на середине дороги из-за остановившихся автомобилей выскочило патрульное авто и сбило пешехода.

Пострадавшей 22 года, её доставили в больницу.

В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что экипаж уходил от столкновения. В отношении водителя составлен административный протокол, материал направлен в суд.