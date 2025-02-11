  • 11 Февраля, 20:57
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Полицейские сбили пешехода в центре Караганды

Начато расследование инцидента.

Сегодня, 19:28
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28
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Фото: baigenews.kz

На нерегулируемом пешеходном переходе в Караганде патрульная полицейская машина сбила девушку, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на улице Воинов-Интернационалистов.

Девушка переходила дорогу в установленном месте, машины пропускали её. Вдруг на середине дороги из-за остановившихся автомобилей выскочило патрульное авто и сбило пешехода.

Пострадавшей 22 года, её доставили в больницу.

В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что экипаж уходил от столкновения. В отношении водителя составлен административный протокол, материал направлен в суд.

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