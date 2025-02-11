Полицейские сбили пешехода в центре Караганды
Начато расследование инцидента.
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
158Фото: baigenews.kz
На нерегулируемом пешеходном переходе в Караганде патрульная полицейская машина сбила девушку, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл на улице Воинов-Интернационалистов.
Девушка переходила дорогу в установленном месте, машины пропускали её. Вдруг на середине дороги из-за остановившихся автомобилей выскочило патрульное авто и сбило пешехода.
Пострадавшей 22 года, её доставили в больницу.
В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что экипаж уходил от столкновения. В отношении водителя составлен административный протокол, материал направлен в суд.
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