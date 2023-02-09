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brestcity.com Сегодня, 13:56
49
Сегодня, 13:56
49
Фото: brestcity.com

Полицейские расследуют двойное убийство в Акмолинской области

Пьяное застолье закончилось двойным убийством в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В совершении тяжкого преступления правоохранителям признался сам подозреваемый: мужчина пришел с повинной на стационарный пост полиции. Инцидент произошел вечером 8 февраля в одном из общежитий города Кокшетау. По факту двойного убийство полицейские начали досудебное производство по части 2 статьи 99 УК РК “Убийство”. 

Установлено, что подозреваемый и двое его знакомых, 87-летний мужчина и 55-летняя женщина, распивали спиртные напитки. Во время посиделок между мужчинами возник конфликт, в результате которого фигурант нанёс несколько ножевых ранений пожилому мужчине, а затем и женщине. Далее, избавившись от орудия преступления, подозреваемый позвонил в полицию и пришел на ближайший пост. 

Полицейские выяснили, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление: в 2008 году за убийство он был осужден к воьми годам лишения свободы, а после освобождения проживал на территории Акмолинской области и Кокшетау. 

Подозреваемый водворен в ИВС.

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#убийство #застолье #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:56
49
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