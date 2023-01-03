Полицейские продолжают спасать застрявших на трассе водителей

Фото: polisia.kz

Полицейские помогли вытащить автомобиль, застрявший в снегу на обочине в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Инцидент произошёл 2 января на дороге между селом Акбиик и Т. Рыскулова. Съехавший с дороги автомобиль марки "Kia Rio" заметили участковые инспекторы полиции Тулькубасского районного отдела полиции. Стражи порядка оказали помощь автовладельцу. Полицейские помогли вытащить застрявший автомобиль на проезжую часть.

"Из-за снегопада и скользкой дороги я съехал на обочину. А сотрудники полиции, проезжавшие мимо на служебной автомашине, протянули мне руку помощи. Они вытащили машину в безопасное место. Большое спасибо и желаю им успехов в работе", - поблагодарил полицейских водитель.

В полиции отмечают, что похолодание в области затрудняет движение автомобилей по всем дорогам. Для обеспечения безопасности в непогоду на трассах республиканского и областного значения задействованы сотрудники соответствующих подразделений департамента полиции Туркестанской области.

Полицейские призывают жителей следить за изменением погодных условий и обращать внимание на предупреждающие сообщения.

Напомним, что за выезд на закрытые трассы в непогоду казахстанским водителям может грозить арест до 15 суток. Нарушителей будут привлекать к ответственности по статье 667 КоАП РК. За неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам на первый раз грозит штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения в течение года — арест от 15 до 20 суток. Тем, кого арестовывать нельзя (инвалидов, к примеру), — штраф до 50 МРП.