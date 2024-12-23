Полицейские пресекли незаконный оборот осетров и икры в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские в Мангистауской области задержали нескольких местных жителей, подозреваемых в незаконной торговле осетриной и черной икрой. При обыске у одного из подозреваемых изъято двадцать тушек осетровых рыб общим весом 88 кг. У второго подозреваемого обнаружили черную икру. Вес изъятого составил 860 гр.

"Общая сумма причиненного ущерба превышает 1 млн тенге. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане продлят запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия.