Полицейские предотвратили трагедию в Алматы

Мужчина в алкогольном опьянении пытался спрыгнуть с четвертого этажа одного из хостелов Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт “102” поступило сообщение о том, что в одном из хостелов по проспекту Рыскулова, на окне четвертого этажа сидит мужчина и собирается спрыгнуть.

"На место происшествия прибыли патрульные экипажи “Буран-175” и “Буран-170”. Сотрудники ППП, изучив обстановку, стали отвлекать человека в окне разговорами. Тем временем, один из инспекторов, выбрав удобный момент, схватил, мужчину за шею и совместными усилиями затащили его в комнату. Выяснилось, что фигурант был пьян. Он рассказал, что решился на отчаянный поступок из-за семейных проблем", – информировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Медики оказали пострадавшему первую помощь. Далее для разбирательства он был доставлен в управление полиции Жетысуского района. Объективные причины попытки суицида устанавливаются.