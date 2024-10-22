Полицейские предотвратили суицид в ЗКО
Сегодня, 04:36
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Сегодня, 04:36Сегодня, 04:36
41Фото: pixabay.com
Сотрудники полиции спасли жизнь девушке, которая пыталась выпрыгнуть из окна 6 этажа в городе Аксай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Получив сообщение, участковые инспекторы немедленно направились на место. К счастью, дверь в квартиру была открыта. Полицейские вошли в помещение и успешно вытащили девушку, сидевшую на краю окна", - сообщили в ДП Аксая.
В настоящий момент с девушкой все в порядке. Предполагается, что горожанка предприняла столь отчаянный шаг из-за семейных проблем.
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