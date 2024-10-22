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Полицейские предотвратили суицид в ЗКО

Сегодня, 04:36
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 04:36
Сегодня, 04:36
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Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции спасли жизнь девушке, которая пыталась выпрыгнуть из окна 6 этажа в городе Аксай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Получив сообщение, участковые инспекторы немедленно направились на место. К счастью, дверь в квартиру была открыта. Полицейские вошли в помещение и успешно вытащили девушку, сидевшую на краю окна", - сообщили в ДП Аксая.

В настоящий момент с девушкой все в порядке. Предполагается, что горожанка предприняла столь отчаянный шаг из-за семейных проблем.

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