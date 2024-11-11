Полицейские предотвратили попытку суицида в Астане

На пульт 102 поступило сообщение от жительницы Астаны о том, что ее подруга собирается совершить суицид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".

Незамедлительно на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции в составе старших лейтенантов полиции Нурсултана Динабекова и Даулета Тургунова.

"Полицейские решили проникнуть в квартиру через пандус на втором этаже. Патрульный Динабеков, через открытое окно балкона, вошел в квартиру. В ванной комнате, в душевой кабине, он обнаружил жительницу, которая нанесла себе резаные раны. Полицейский открыл запертую квартиру и передал пострадавшую медикам", - говорится в сообщении.

Спасенной девушке оказали срочную медицинскую помощь, и она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.