  • 26 Июля, 05:44
  • BAIGENEWS

Полицейские поймали бегающего по улицам Павлодара верблюда

Сегодня, 05:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
lifepvl.kz Сегодня, 05:12
Сегодня, 05:12
81
Фото: lifepvl.kz

Полицейские ловили верблюда на центральных улицах Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Несколько полицейских преследовали животное несколько кварталов. Потом они смогли заарканить верблюда.

Видео погони, которое снял очевидец, попало в Сеть и набрало множество просмотров. Также найден владелец двугорбого. Ему грозит штраф за нарушение правил содержания животных. Как хозяин умудрился потерять двухметрового питомца, не уточняется.

"Владелец верблюда установлен. В отношении него приняты меры административного воздействия. Верблюд жив, возвращён владельцу", – сообщила пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.

Самое читаемое

Наверх