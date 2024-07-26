Полицейские поймали бегающего по улицам Павлодара верблюда

Полицейские ловили верблюда на центральных улицах Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Несколько полицейских преследовали животное несколько кварталов. Потом они смогли заарканить верблюда.

Видео погони, которое снял очевидец, попало в Сеть и набрало множество просмотров. Также найден владелец двугорбого. Ему грозит штраф за нарушение правил содержания животных. Как хозяин умудрился потерять двухметрового питомца, не уточняется.