Полицейские поймали бегающего по улицам Павлодара верблюда
Сегодня, 05:12
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Сегодня, 05:12Сегодня, 05:12
81Фото: lifepvl.kz
Полицейские ловили верблюда на центральных улицах Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Несколько полицейских преследовали животное несколько кварталов. Потом они смогли заарканить верблюда.
Видео погони, которое снял очевидец, попало в Сеть и набрало множество просмотров. Также найден владелец двугорбого. Ему грозит штраф за нарушение правил содержания животных. Как хозяин умудрился потерять двухметрового питомца, не уточняется.
"Владелец верблюда установлен. В отношении него приняты меры административного воздействия. Верблюд жив, возвращён владельцу", – сообщила пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.
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