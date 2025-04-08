Сотрудники патрульной полиции Уральска оказали помощь 64-летнему итальянцу, который оказался в трудной ситуации. Во время патрулирования города полицейские Руслан Муксанов и Манарбек Сатканкулов заметили мужчину, сидящего на лавочке, и подошли к нему, чтобы узнать, нужна ли ему помощь, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, иностранец, Аджигирию Грацио, прибыл в Уральск, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. Однако она не пришла в аэропорт, чтобы встретить его, и мужчина остался в растерянности.

Полицейские проявили внимание и предложили свою помощь. Они оказали поддержку, обеспечив ему необходимую информацию о городе и направив в ближайший пункт для дальнейших действий. Аджигирию поблагодарил полицейских за заботу и отметил, что вскоре возвращается в Италию.