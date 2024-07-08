  • 8 Июля, 18:06
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Полицейские помогают ликвидировать последствия ЧС в Жамбылской области

Сегодня, 16:48
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48
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Фото: скриншот с видео

На территории Сарысуского района Жамбылской области из-за обильных дождей произошёл склоновый сток. В результате в Жанатасе произошло подтопление более 400 придомовых территорий и 47 домов, передаёт BaigeNews.kz. 

По информации Telegram-канала МВД РК, на место происшествия оперативно выехали начальник ДП области Арманбек Баймурзин и его служб. 

"Всего в работах по ликвидации последствии ЧС задействовано 242 человека, 54 ед. техники, 24 мотопомпы и один беспилотный летательный аппарат, в том числе 137 сотрудников и 32 ед. техники ДП Жамбылской области. Сотрудники полиции следят за поддержанием правопорядка в населенных пунктах, обеспечивают безопасность имущества в затопленных домах. Также стражи порядка принимают участие в эвакуации людей", — говорится в сообщении.

Полицейские патрулируют закрепленные за ними участки. 

Селевой поток повредил участок автодороги областного значения Жанатас-Саудакент. Полицейские выставили ограждение, подъезд к населенным пунктам обеспечивается через альтернативный путь.

"Работа в данном направлении находится на непосредственном контроле у руководства ДП", — отметили в ведомстве.

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