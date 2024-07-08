Полицейские помогают ликвидировать последствия ЧС в Жамбылской области

На территории Сарысуского района Жамбылской области из-за обильных дождей произошёл склоновый сток. В результате в Жанатасе произошло подтопление более 400 придомовых территорий и 47 домов, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Telegram-канала МВД РК, на место происшествия оперативно выехали начальник ДП области Арманбек Баймурзин и его служб.

"Всего в работах по ликвидации последствии ЧС задействовано 242 человека, 54 ед. техники, 24 мотопомпы и один беспилотный летательный аппарат, в том числе 137 сотрудников и 32 ед. техники ДП Жамбылской области. Сотрудники полиции следят за поддержанием правопорядка в населенных пунктах, обеспечивают безопасность имущества в затопленных домах. Также стражи порядка принимают участие в эвакуации людей", — говорится в сообщении.

Полицейские патрулируют закрепленные за ними участки.

Селевой поток повредил участок автодороги областного значения Жанатас-Саудакент. Полицейские выставили ограждение, подъезд к населенным пунктам обеспечивается через альтернативный путь.