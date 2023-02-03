Полицейские похитили более 100 миллионов тенге в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

В Акмолинской области вынесли приговор полицейским, похитившим более 100 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

На скамье подсудимых оказались командир роты патрульной полиции ДП региона подполковник Талгат Ерденов и старший инженер роты патрульной полиции капитан Махсат Джаманбаев.

"Следствием доказано, что Ерденов и Джаманбаев по предварительному сговору совершили хищение вверенных талонов на ГСМ путём их растраты на общую сумму свыше 100 миллионов тенге. Приговором Целиноградского районного суда командир и инженер роты патрульной полиции осуждены к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности", - сообщили в Антикоре.

Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Приговор в законную силу не вступил.