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скриншот с видео Сегодня, 18:31
86
Сегодня, 18:31
86
Фото: скриншот с видео

Полицейские поделились видео задержания группы вымогателей в Актобе

Управление по борьбе противодействию экстремизма департамента полиции Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения задержали вымогателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели автомашиной ВАЗ-21070 у жителя Актобе. 

"Все четверо задержанных — приверженцы деструктивных религиозных течений. Один из подозреваемых в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС управления полиции Актобе", — сообщили в МВД РК.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование проходит по второй части статьи 194 Уголовного Кодекса РК — вымогательство.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#задержание #МВД #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:31
86
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