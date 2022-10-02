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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 18:13
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские поделились видео спасения жительницы Актау

Подвыпившая женщина пыталась выпрыгнуть с балкона на пятом этаже, но полицейские Актау предотвратили трагедию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл около часа ночи 1 октября. На вызов выехали наряд патрульной полиции, а также начальник специального приемника управления полиции города. 

"41-летняя женщина села на балконное ограждение и требовала, чтобы никто к ней не подходил. Начальник спецприемника Уркен Жусупбеков попросил ее не делать поспешных действий. Когда женщина отпустила руки, полицейский в считанные секунды поймал ее", — рассказали полицейские.

Позже выяснилось, что женщина находится на учете у нарколога. Ее передали сотрудникам "скорой помощи".

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция
Журналист
Сегодня, 18:13
25
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