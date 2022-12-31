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Лента новостей

Сегодня, 13:37
116
Сегодня, 13:37
116

Полицейские поделились видео спасения водителя в Семее

В области Абая полицейские спасли водителя, у которого за рулём случился приступ эпилепсии. Видео произошедшего сотрудники пресс-службы увидели случайно при выгрузке с видеорегистратора патрульных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Как уточнили в ведомстве, это произошло в Семее рано утром. На помощь водителю пришел экипаж батальона патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Али Адылгазинова и старшего лейтенанта Олжаса Уйсимбаева.  

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. 

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:37
116
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