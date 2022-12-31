Полицейские поделились видео спасения водителя в Семее

В области Абая полицейские спасли водителя, у которого за рулём случился приступ эпилепсии. Видео произошедшего сотрудники пресс-службы увидели случайно при выгрузке с видеорегистратора патрульных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как уточнили в ведомстве, это произошло в Семее рано утром. На помощь водителю пришел экипаж батальона патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Али Адылгазинова и старшего лейтенанта Олжаса Уйсимбаева.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.