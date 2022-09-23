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  • Полицейские обратились к алматинцам в связи с концертом Димаша Кудайбергена
inform.kz Вчера, 14:10
936
Фото: inform.kz

Полицейские обратились к алматинцам в связи с концертом Димаша Кудайбергена

Полицейские обратились к алматинцам в связи с концертом Димаша Кудайбергена, который состоится сегодня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции сообщили, что обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность в период проведения концерта будут свыше 2,5 тысячи сотрудников служб и подразделений департамента полиции города.

"Это знаменательное событие не только для Казахстана, но и на международной арены, и поэтому очень важно провести его на должном уровне, без суеты, хаоса и каких-либо правонарушений. Правопорядок полицейскими будет обеспечен как в месте проведения концерта, так и на прилегающей территории. При этом отметим, что парковка транспортных средств запрещена вдоль проспекта Абая и улицы Сатпаева. В этой связи призываем гостей заблаговременно позаботиться о парковке своего транспортного средства, воспользоваться второстепенными улицами, и во избежание заторных явлений заранее скорректировать свой маршрут. Вместе с тем, обращаем особое внимание на культуру поведения во время концерта, запрет употребления спиртных напитков. Призываю проявлять уважение к поклонникам старшего поколения и к женщинам с детьми, – констатировал начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

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#Димаш Кудайберген #Алматы #полиция
Журналист
Вчера, 14:10
936
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