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Полицейские обратились к алматинцам в связи с концертом Димаша Кудайбергена, который состоится сегодня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции сообщили, что обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность в период проведения концерта будут свыше 2,5 тысячи сотрудников служб и подразделений департамента полиции города.