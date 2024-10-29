Полицейские обнаружили в Астане "склад" с 2,7 тыс. вейпов

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Участок”, при проведении обхода административного участка, участковыми инспекторами полиции ОП УП района “Сарыарка” в нежилом помещении по улице Косшыгулулы выявлено хранение в большом количестве электронных сигарет и вейпов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Складское помещение с вейпами располагалось на цокольном этаже столичной многоэтажки.

"На складе обнаружено 2 700 штук некурительных электронных устройств (вейпов), реализация товара осуществлялась через Telegram-каналы, с привлечением курьеров. В настоящее время по факту продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов) полицейскими проводится досудебное расследование", ― говорится в сообщении.

Полицейские напоминают, что с 20-го июня текущего года в уголовный кодекс РК введена статья о запрете продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.