Полицейские области Абай помогли иностранцу в непогоду
Сегодня, 21:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:12Сегодня, 21:12
80Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Водитель большегруза из Беларуси застрял на дороге в сложных погодных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Полицейские помогли вытолкать автомобиль и обеспечили безопасность движения на участке дороги.
Водитель большегруза поблагодарил сотрудников за их внимание, профессионализм и оперативность в решении проблемы, подчеркнув важность их помощи в таких ситуациях.
Напомним, по казахстану из-за метели и плохой видимости объявлено штормовое предупреждение.
Самое читаемое
- Задержан подозреваемый убийстве двух женщин в Таразе
- Автобус с туристами перевернулся в Египте: среди пострадавших есть казахстанцы
- В Минобороны назвали имена погибшего и пострадавших при крушении вертолёта
- Непогода в Казахстане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
- Казахстан разгромил Японию и выиграл чемпионат Азии по хоккею