Полицейские области Абай помогли иностранцу в непогоду

Водитель большегруза из Беларуси застрял на дороге в сложных погодных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Полицейские помогли вытолкать автомобиль и обеспечили безопасность движения на участке дороги.

Водитель большегруза поблагодарил сотрудников за их внимание, профессионализм и оперативность в решении проблемы, подчеркнув важность их помощи в таких ситуациях.

Напомним, по казахстану из-за метели и плохой видимости объявлено штормовое предупреждение.