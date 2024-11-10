  • 10 Ноября, 21:51
  • BAIGENEWS

Полицейские области Абай помогли иностранцу в непогоду

Сегодня, 21:12
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:12
Сегодня, 21:12
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Водитель большегруза из Беларуси застрял на дороге в сложных погодных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

Полицейские помогли вытолкать автомобиль и обеспечили безопасность движения на участке дороги. 

Водитель большегруза поблагодарил сотрудников за их внимание, профессионализм и оперативность в решении проблемы, подчеркнув важность их помощи в таких ситуациях.

Напомним, по казахстану из-за метели и плохой видимости объявлено штормовое предупреждение.

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