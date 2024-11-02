Полицейские области Абай получили 50 новых служебных авто

Ключи от 50 новых служебных авто Chevrolet Cobalt вручили полицейским га гарнизонном разводе в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Автомобили предназначены для патрульных и участковых инспекторов, в том числе и в новых районах, где один участковый обслуживает несколько населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 70 километров.

"Эти автомобили позволят нашим патрульным и участковым инспекторам быстрее и эффективнее реагировать на вызовы, что повысит безопасность на улицах и в отдаленных населенных пунктах. Поддержка исполнительных органов помогает укреплять наши возможности для охраны порядка и спокойствия жителей области", — отметил глава полиции региона, генерал-майор Бекторе Женисбайулы Султан.

Авто, произведенные на отечественных предприятиях, были закуплены в рамках лизингового финансирования из средств областного бюджета при содействии АО "Фонд развития промышленности". Необходимо отметить, автопарк полиции последний раз обновлялся в 2017 году.