Полицейские нашли пропавшую пятилетнюю девочку в Рудном

Сотрудники полиции Рудного нашли пятилетнюю девочку. Родители малышки трогательно поблагодарили руководство полиции и сотрудников, принимавших участие в поиске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По словам мамы девочки, пропажа случилась быстро. Ребенка привели из садика, когда девочка попросила остаться внизу и поиграть. Родительница лишь зашла оставить продукты, как спустившись вниз, обнаружила, что ребенка на площадке нет.