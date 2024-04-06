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Полицейские нашли пропавшую пятилетнюю девочку в Рудном

Сегодня, 20:18
АВТОР
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МВД РК Сегодня, 20:18
Сегодня, 20:18
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Фото: МВД РК

Сотрудники полиции Рудного нашли пятилетнюю девочку. Родители малышки трогательно поблагодарили руководство полиции и сотрудников, принимавших участие в поиске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По словам мамы девочки, пропажа случилась быстро. Ребенка привели из садика, когда девочка попросила остаться внизу и поиграть. Родительница лишь зашла оставить продукты, как спустившись вниз, обнаружила, что ребенка на площадке нет. 

"Самостоятельные поиски продолжались некоторое время, после чего родители обратились в полицию. Оперативная  работа по поиску была организована за несколько минут: сотрудники просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили соседей. Выяснилось, что малышка оказалась в соседнем подъезде у сверстницы в гостях. Ориентировки, которые были направлены по чатам и помогли обнаружить местоположение ребенка", — говорится в сообщении. 

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