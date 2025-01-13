Сотрудниками Линейного управления полиции на станции Астана по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена и доставлена в полицию мать, оставленного на вокзале ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП на транспорте.

Она ранее состояла на психиатрическом диспансерном учете.

"В настоящее время, по факту оставления в опасности малолетнего ребенка - проводится расследование. Ребенок направлен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации акимата г.Астана", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что мать бросила ребенка в Астане.