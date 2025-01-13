  • 13 Января, 19:57
  • BAIGENEWS

Полицейские нашли мать потерявшегося ребенка в Астане

Она ранее состояла на психиатрическом диспансерном учете.

Сегодня, 18:37
АВТОР
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truthout.org Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: truthout.org

Сотрудниками Линейного управления полиции на станции Астана по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена и доставлена в полицию мать, оставленного на вокзале ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП на транспорте.

Она ранее состояла на психиатрическом диспансерном учете.

"В настоящее время, по факту оставления в опасности малолетнего ребенка - проводится  расследование. Ребенок направлен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации акимата г.Астана", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что мать бросила ребенка в Астане.

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