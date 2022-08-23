Полицейские напомнили педагогам о соблюдении законодательства РК

Фото: Polisia.kz

Полицейское ведомство обратилось к министерству просвещения и руководителям региональных управлений образования с требованием соблюдения законодательства Казахстана, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские обращают внимание педагогов на то, что:

за укрытие преступления против половой неприкосновенности детей введена ответственность в виде лишения свободы до 6 лет;

действует законодательный запрет на распространение в СМИ информации о несовершеннолетних потерпевших и подозреваемых;

введена административная ответственность за несообщение в правоохранительные органы работниками образования о любых фактах нарушения прав несовершеннолетних.

Об этом должны знать все работники учебных заведений, подчеркнули правоохранители.