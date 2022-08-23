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Polisia.kz Сегодня, 17:32
180
Фото: Polisia.kz

Полицейские напомнили педагогам о соблюдении законодательства РК

Полицейское ведомство обратилось к министерству просвещения и руководителям региональных управлений образования с требованием соблюдения законодательства Казахстана, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 Полицейские обращают внимание педагогов на то, что:

  • за укрытие преступления против половой неприкосновенности детей введена ответственность в виде лишения свободы до 6 лет;
  • действует законодательный запрет на распространение в СМИ информации о несовершеннолетних потерпевших и подозреваемых;
  • введена административная ответственность за несообщение в правоохранительные органы работниками образования о любых фактах нарушения прав несовершеннолетних.

Об этом должны знать все работники учебных заведений, подчеркнули правоохранители.

"МВД планирует провести 1 сентября в пяти тысячах школ страны выездные занятия по профилактике преступности среди детей. Школьникам будет разъяснено, с какого возраста наступает уголовная ответственность. О последствиях наркопреступлений, преступлений против половой неприкосновенности, здоровья населения и нравственности", - сказал глава ведомства Марат Ахметжанов.

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#полиция #школа #закон
Сегодня, 17:32
180
Журналист

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