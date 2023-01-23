open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Полицейские Костаная установили личность сгоревшего в подъезде мужчины
pixabay.com Сегодня, 11:57
244
Сегодня, 11:57
244
Фото: pixabay.com

Полицейские Костаная установили личность сгоревшего в подъезде мужчины

Личность мужчины, сгоревшего в подъезде многоэтажки в Костанае, установили полицейские. Начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По факту обнаружения трупа мужчины в подъезде многоквартирного жилого дома в Костанае, полиция начала досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Личность потерпевшего установлена, это 51-летний мужчина без определённого места жительства", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, в ДЧС накануне рассказали, что пожарные выехали на место из-за сообщения о горящем мусоре на лестничной площадке дома №11 в восьмом микрорайоне. Там же, во время тушения пожара, они обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пожар #расследование #спасатели #костанай
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:57
244
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх