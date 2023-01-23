Полицейские Костаная установили личность сгоревшего в подъезде мужчины

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Личность мужчины, сгоревшего в подъезде многоэтажки в Костанае, установили полицейские. Начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По факту обнаружения трупа мужчины в подъезде многоквартирного жилого дома в Костанае, полиция начала досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Личность потерпевшего установлена, это 51-летний мужчина без определённого места жительства", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, в ДЧС накануне рассказали, что пожарные выехали на место из-за сообщения о горящем мусоре на лестничной площадке дома №11 в восьмом микрорайоне. Там же, во время тушения пожара, они обнаружили обгоревшее тело мужчины.