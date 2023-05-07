Полицейские Кокшетау вернули гражданке Пакистана украденный телефон

В Кокшетау полицейские разыскали и вернули гражданке Пакистана похищенный телефон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Девушка обратилась в полицию и рассказала, что мобильное устройство она оставила на прилавке одного из магазинов в Кокшетау. Она вернулась в магазин, но телефона уже не было. Она также рассказала стражам порядка, что в ее телефоне хранится очень много важной информации и утерянная вещь для нее очень дорога. Полицейские довольно быстро нашли злоумышленника. Мобильный телефон возвращён законной владелице", — рассказали в полиции.