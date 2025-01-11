В 2024 году МВД задержало 1949 подозреваемых, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Из них: за убийство – 43; за разбойное нападение – 22; за причинение тяжкого вреда здоровью – 37; за изнасилование – 6; за грабеж – 68; за вымогательство – 21; за кражу – 484; за наркопреступление — 91. Для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 844 преступника. Кроме того, установлено местонахождение 1361 без вести пропавшего. Работа в данном направлении продолжается, — отметили в ведомстве.

В начале января в Шымкенте во время оперативно-розыскных мероприятий задержан находившийся в межгосударственном розыске 52-летний мужчина, который в ноябре прошлого года из-за невозврата долга выстрелил из ружья в 54-летнего жителя города. В Семее полицией задержан 35-летний мужчина, который в 2023 году в Алматы в группе занимался карманными кражами в общественном транспорте. Оперативники задержали всех подозреваемых. Всего им инкриминируется 42 эпизода краж.