Полицейские Казахстана одержали историческую победу на международном турнире

Этот престижный турнир проводится с 1982 года и ежегодно собирает участников из различных государственных структур со всего мира, включая сотрудников полиции, пожарных, таможенников, военных и налоговых инспекторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Соревнования по мини-футболу проводятся в четырех категориях: мужчины, женщины, мужчины старше 35 лет и мужчины старше 45 лет.

В прошлом году в турнире участвовали 106 команд из 25 стран, и в этом году количество участников осталось на том же уровне.

Команду МВД Казахстана представляли сотрудники департамента полиции города Шымкента, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и заслуженно заняли первое место.





