Полицейские Казахстана одержали историческую победу на международном турнире
Полицейские Казахстана стали победителями международного турнира "World Police Indoor Soccer Tournament" по мини-футболу, который проходит в городе Айбергене (Нидерланды).
Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23Сегодня, 12:23
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Этот престижный турнир проводится с 1982 года и ежегодно собирает участников из различных государственных структур со всего мира, включая сотрудников полиции, пожарных, таможенников, военных и налоговых инспекторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Соревнования по мини-футболу проводятся в четырех категориях: мужчины, женщины, мужчины старше 35 лет и мужчины старше 45 лет.
В прошлом году в турнире участвовали 106 команд из 25 стран, и в этом году количество участников осталось на том же уровне.
Команду МВД Казахстана представляли сотрудники департамента полиции города Шымкента, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и заслуженно заняли первое место.
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