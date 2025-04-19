В ночь на 19 апреля в Центр оперативного управления полиции Караганды поступило сообщение о попытке самоубийства. Очевидцы сообщили, что молодая девушка находится в критическом состоянии и может совершить непоправимое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

На место происшествия экстренно выехали сразу два наряда патрульной полиции. В их состав вошли капитан Максат Турсынбек, старший лейтенант Наурызбай Кажкенов, капитан Алмаз Оспанов, а также старший лейтенант Жоламан Жумагулов и майор полиции Канат Абдыгаликов. В спасательной операции также принимала участие сотрудница следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции Дарина Турарова.

"Благодаря быстрой реакции и слаженной работе сотрудников полиции девушку удалось спасти. Их профессионализм и решительные действия стали решающим фактором в предотвращении трагедии", — сообщили в ведомстве.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Полицейские продолжают работать с пострадавшей, чтобы оказать необходимую психологическую помощь и выяснить все обстоятельства происшествия.

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