Полиция выявила в столице незаконные мясоперерабатывающие цеха. Установлено, что свою деятельность они вели с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Изъято 22 тонны мяса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"После этого состоялось заседание комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других ведомств, на котором было принято решение передать продукцию в приют частного фонда "Стоп-отлов", где содержится около 3 тысяч собак", — говорится в сообщении.

Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм для животных.