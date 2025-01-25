Полицейские изъяли мясо из подпольного цеха и накормили три тысячи собак в Астане
22 тонны мяса передали приюту частного фонда "Стоп-отлов".
Сегодня, 13:47
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Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
145Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
Полиция выявила в столице незаконные мясоперерабатывающие цеха. Установлено, что свою деятельность они вели с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Изъято 22 тонны мяса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"После этого состоялось заседание комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других ведомств, на котором было принято решение передать продукцию в приют частного фонда "Стоп-отлов", где содержится около 3 тысяч собак", — говорится в сообщении.
Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм для животных.
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