  • 25 Января, 14:44
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Полицейские изъяли мясо из подпольного цеха и накормили три тысячи собак в Астане

22 тонны мяса передали приюту частного фонда "Стоп-отлов".

Сегодня, 13:47
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Полиция выявила в столице незаконные мясоперерабатывающие цеха. Установлено, что свою деятельность они вели с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Изъято 22 тонны мяса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"После этого состоялось заседание комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других ведомств, на котором было принято решение передать продукцию в приют частного фонда "Стоп-отлов", где содержится около 3 тысяч собак", — говорится в сообщении.

Продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм для животных.

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