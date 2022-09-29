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  • Полицейские изъяли более 900 рогов сайги в Актюбинской области
polisia.kz Сегодня, 11:30
240
Фото: polisia.kz

Полицейские изъяли более 900 рогов сайги в Актюбинской области

Сотрудники УБОП Актюбинской области совместно с сотрудниками ДКНБ на трассе Самара – Шымкент остановили автомашину ВАЗ-2110, в которой обнаружили более 900 сайгачих рогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. За рулем находился 41-летний водитель и 61-летний пассажир.

В багажнике автомашины полицейские обнаружили семь коробок с 765 сайгачьими рогами. Пассажир пояснил, что коробки принадлежат ему и что он намеревался продать рога.

Кроме того, из доме мужчины изъято ещё 184 сайгачьих рога.  

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 части 1 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - говорится в сообщении. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трёх до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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#сайгаки #полиция #задержание
Журналист
Сегодня, 11:30
240
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