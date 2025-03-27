В Сети появилось видео, на котором полицейские из Жетысуской области жестоко избивают 19-летнего парня. Инцидент произошел вечером 17 января в Аксуском районе, передаёт BaigeNews.kz.

По словам матери пострадавшего, ее сын увидел, как два участковых инспектора применяют силу к подросткам. Молодой человек попытался заступиться за них, после чего сам стал жертвой нападения.

На кадрах видно, как один из полицейских догоняет парня, сбивает с ног и наносит удары.

Родители обратились в прокуратуру, после чего дело передали в Департамент собственной безопасности.

Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы головы и тела.

С тех пор прошло несколько месяцев, однако, как утверждает мать пострадавшего, дело волокитят.

В Департаменте полиции Жетысу подтвердили, что по данному факту ведется досудебное расследование. Однако конкретных результатов пока нет, так как проводятся судебные экспертизы.

Следствие продолжается, а бывшие полицейские пока остаются на свободе. Их уволили из органов внутренних дел.

Днем ранее мы писали о полицейском, который случайно выстрелил в друга в Актобе.