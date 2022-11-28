Полицейские ищут сообщившего о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Актау анонима

Фото: aktau-airport.kz

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту аэропорта Актау. Информация оказалась ложной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В ходе проверки территории аэропорта Актау взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

"Сегодня, 28 ноября, в 16:48 на электронный адрес международного аэропорта Актау анонимно поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия выехали соответствующие службы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Также оперативные службы транспортной полиции устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности. Воздушная гавань возобновила свою работу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ведомстве напоминают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма педусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере либо ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Актау ранее эвакуировали людей.