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  • Полицейские ищут сообщившего о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Актау анонима
aktau-airport.kz Сегодня, 23:14
128
Сегодня, 23:14
128
Фото: aktau-airport.kz

Полицейские ищут сообщившего о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Актау анонима

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту аэропорта Актау. Информация оказалась ложной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В ходе проверки территории аэропорта Актау взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

"Сегодня, 28 ноября, в 16:48 на электронный адрес международного аэропорта Актау анонимно поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия выехали соответствующие службы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Также оперативные службы транспортной полиции устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности. Воздушная гавань возобновила свою работу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ведомстве напоминают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма педусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере либо ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Актау ранее эвакуировали людей.

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#Актау #аэропорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:14
128
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