В Астане в связи с празднованием Нового года сотрудники полиции переведены на усиленный режим несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Это сделано с целью обеспечения общественного порядка, а также своевременного предупреждения и пресечения преступлений и иных противоправных действий. В период праздников в местах массового скопления людей будут усилены меры безопасности и уплотнены маршруты несения службы.

На территории воинской части Национальной гвардии МВД РК №5573 состоялся общегарнизонный развод личного состава полиции. Готовность стражей порядка к выполнению поставленных задач проверил начальник департамента полиции Астаны Марат Тулебаев.