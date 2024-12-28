Полицейские Астаны перешли на усиленный режим несения службы
В период праздников в местах массового скопления людей будут усилены меры безопасности.
Сегодня, 00:07
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Сегодня, 00:07Сегодня, 00:07
121Фото: polisia.kz
В Астане в связи с празднованием Нового года сотрудники полиции переведены на усиленный режим несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Это сделано с целью обеспечения общественного порядка, а также своевременного предупреждения и пресечения преступлений и иных противоправных действий. В период праздников в местах массового скопления людей будут усилены меры безопасности и уплотнены маршруты несения службы.
На территории воинской части Национальной гвардии МВД РК №5573 состоялся общегарнизонный развод личного состава полиции. Готовность стражей порядка к выполнению поставленных задач проверил начальник департамента полиции Астаны Марат Тулебаев.
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