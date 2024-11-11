Полицейская собака нашла потерявшуюся девочку в Астане

В Астане инспектор Центра кинологической службы старшина Нурболат Туйчиев и служебно-розыскная собака по кличке Дан, нашли без вести пропавшую девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

"В вечернее время на канал "102" поступило сообщение о без вести пропавшей несовершеннолетней. Звонила мать подростка, которая сообщила, что после домашней ссоры девочка ушла из дома вместе с собакой и не вернулась", - говорится в сообщении.

Незамедлительно были организованы поиски пропавшей. Совместно с оперативниками к поискам ребенка приступил инспектор-кинолог со служебной овчаркой. По запаху с головного убора девочки собаке быстро удалось взять след.

"В течение 25 минут Дан нашёл несовершеннолетнюю, которая сидела на лавочке в парке. Мама поблагодарила полицейских за помощь и оперативные поиски дочери", - добавили в ДП Астаны.

Немецкая овчарка Дан на службе в кинологической службе Департамента полиции порядка шести лет. Собака хорошо обучена следовой работе и приучена к поиску человека по запаховому следу. Поиск людей для служебной собаки Дан привычное дело, которое он выполняет с профессионализмом.