В Семее произошло ДТП с участием грузовика и полицейского автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

Экипаж батальона патрульной полиции, патрулируя улицу Би-Боранбая, направлялся на вызов о семейном скандале, когда их служебная машина столкнулась с грузовиком.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, выезжая с автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра, что привело к аварии.

В результате ДТП никто не пострадал, но происшествие еще раз напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Обстоятельства ДТП выясняются.