Полицейская машина угодила под КамАЗ в Семее
Экипаж следовал на срочный вызов.
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
157Фото: polisia.kz
В Семее произошло ДТП с участием грузовика и полицейского автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.
Экипаж батальона патрульной полиции, патрулируя улицу Би-Боранбая, направлялся на вызов о семейном скандале, когда их служебная машина столкнулась с грузовиком.
По предварительным данным, водитель КамАЗа, выезжая с автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра, что привело к аварии.
В результате ДТП никто не пострадал, но происшествие еще раз напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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