Политолог высказался по поводу предстоящего краткосрочного визита Токаева в Армению

Казахстанский политолог Уразгали Сельтеев высказался по поводу предстоящего краткосрочного визита президента в Армению, передаёт BaigeNews.kz.

"Предстоящий краткосрочный визит нашего Президента в Армению – это, безусловно, безотлагательная миротворческая миссия. За менее чем сутки глава государства должен обсудить с Н. Пашиняном и В. Хачатуряном план урегулирования вновь обостряющегося конфликта с Азербайджаном. С высокой вероятностью сделать Казахстан медиатором в этих сложнейших переговорах – желание обеих сторон. На сегодня в регионе нет ни одного другого политика, которому бы и И. Алиев, и Н. Пашинян одинаково доверяли. Очевидно, что этот вопрос в том числе обсуждался в ходе недавней поездки К. Токаева в Баку. К нам поступали и звонки из Еревана", — написал Сельтеев в своём Телеграм-канале.

Он также отметил, что следует понимать, что визит напрямую затрагивает внутриэкономические интересы Казахстана.

"Только в случае, если в данном регионе будет обеспечен хотя бы относительный мир, мы сможем уверенно наращивать альтернативный коридор поставки собственной нефти и грузов Транскаспийского международного транспортного маршрута. Экономике Казахстана важно расти, чтобы суметь в кратчайшие сроки восстановить всю обветшалую за тридцать лет инфраструктуру, включая многочисленные дамбы и водохранилища. Также важно обратить внимание, что сразу после кратких переговоров, буквально в тот же день, Президент направится в пострадавшие от паводков казахстанские регионы — скорее всего, северные", — отметил эксперт.

Политолог заострил внимание на том, что по меркам мировой дипломатии прилетать с визитом в зарубежную страну на несколько часов – не комильфо, однако в текущей ситуации армянская сторона, уверен эксперт, отнесётся к подобной спешке и оперативности с пониманием.