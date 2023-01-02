Политолог высказался о составе Конституционного суда

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Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался по поводу политических реформ в стране. Он отметил, что ключевыми кадровыми решениями, принятыми в самый канун Нового года, стало формирование первого состава Конституционного суда, передаёт BaigeNews.kz.

"Насколько известно, за места в новой и стратегически важной структуре боролось немало авторитетных лиц, упирая на свои огромные заслуги. Президент и его команда сделали же упор на другие факторы: новизна, профессионализм и нейтральность. В состав КС вошли как опытные судьи, так и учёные-правоведы, а также несколько юристов-практиков из системы исполнительной власти. Судя по реакции, обиженных и недовольных осталось немало, но задачей создания КС было не удовлетворение кадровых амбиций, а создание эффективной структуры по защите прав граждан", — считает политолог.

По его словам, своего рода преемственность с первым КС 90-х воплощает Сергей Ударцев, а вот из состава Конституционного совета в суд не вошёл никто; зато судьёй стал руководитель его аппарата Бакыт Нурмуханов. Важным, по мнению спикера, стал и выбор первого председателя.

"Известно, что на это место претендовали ряд высокопоставленных лиц из судебной системы, но Токаев выбрал Эльвиру Азимову, под руководством которой институт омбудсмена стал эффективным конституционным органом. На её прежнее место также пришёл новый человек — бывший представитель Генпрокуратуры в Европе Артур Ластаев. Представляется, что Токаев продолжает развивать собственную систему социальных лифтов, в основе которой также лежит принцип сбалансированности. Состав КС — это сочетание опыта и свежести, национального, возрастного и гендерного факторов", — отметил Данияр Ашимбаев.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане начал действовать Конституционный суд, где адвокаты и юридические консультанты могут выступать в качестве представителей при рассмотрении обращений граждан.

Сообщалось, что Конституционный суд станет дополнительной защитой от нарушений прав казахстанцев. С его помощью казахстанцы смогут отменить законы и акты, нарушающие их конституционные права и свободы.