Политолог выделил ключевые моменты из Послания Президента

Политолог Андрей Чеботарёв в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выделил важные аспекты Послания Президента народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Дата референдума о АЭС

Одним из важных моментов нынешнего Послания политолог считает назначение даты референдума по вопросу строительства атомной электростанции в стране.

"Впервые в истории Казахстана реферндум будет проведён не по политическому, а по экономическому вопросу. Я не готов прогнозировать, какое будет решение. Но уже хорошо, что в преддверии референдума прошла серия общественных слушаний. Заинтересованные граждане высказали свои позиции "за" и "против". Остальным только остаётся принять ту или иную сторону", - сказал Чеботарёв.

Выборность акимов

Второй важный момент, который выделил политолог, - это продолжение выборности акимов, которая в пилотном варианте прошла в прошлом году.

"Как я и ожидал, Президент поставил вопрос о продолжении процедуры выборности акимов районов и городов областного значения. Учитывая, что уже идёт одна электоральная кампания, имеется ввиду референдум, следующая будет перенесена на 2025 год. Это даёт определенный стимул как политическим партиям, так и отдельным заинтересованным гражданам подготовиться к этой избирательной кампании, определить своих кандидатов", - подчеркнул он.

Регулирование зарубежных стажировок

Ещё один важный момент, который выделил Андрей Чеботарёв, - это слова Президента о том, что нельзя превращать стажировки учёных за рубежом в некую синекуру и "академический туризм".