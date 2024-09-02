Политолог выделил ключевые моменты из Послания Президента
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Политолог Андрей Чеботарёв в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выделил важные аспекты Послания Президента народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".
Дата референдума о АЭС
Одним из важных моментов нынешнего Послания политолог считает назначение даты референдума по вопросу строительства атомной электростанции в стране.
"Впервые в истории Казахстана реферндум будет проведён не по политическому, а по экономическому вопросу. Я не готов прогнозировать, какое будет решение. Но уже хорошо, что в преддверии референдума прошла серия общественных слушаний. Заинтересованные граждане высказали свои позиции "за" и "против". Остальным только остаётся принять ту или иную сторону", - сказал Чеботарёв.
Выборность акимов
Второй важный момент, который выделил политолог, - это продолжение выборности акимов, которая в пилотном варианте прошла в прошлом году.
"Как я и ожидал, Президент поставил вопрос о продолжении процедуры выборности акимов районов и городов областного значения. Учитывая, что уже идёт одна электоральная кампания, имеется ввиду референдум, следующая будет перенесена на 2025 год. Это даёт определенный стимул как политическим партиям, так и отдельным заинтересованным гражданам подготовиться к этой избирательной кампании, определить своих кандидатов", - подчеркнул он.
Регулирование зарубежных стажировок
Ещё один важный момент, который выделил Андрей Чеботарёв, - это слова Президента о том, что нельзя превращать стажировки учёных за рубежом в некую синекуру и "академический туризм".
"Я участвуя на заседании Национального курултая, в одной из секций поднимал вопрос об оптимизации ряда моментов в сфере науки и образования. В том числе по зарубежным стажировкам. Сейчас, вы слышали, Глава государства озвучил этот момент, когда сказал, что не надо превращать эти стажировки в академический туризм, когда люди съездят и никакой отдачи, хотя бы монографии или научной статьи. Я конкретно об этом ставил вопрос", - сказал политолог.
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